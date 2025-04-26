Деньги уходят в рынок

В апреле банки продолжили снижать ставки по вкладам. Кубанские экономисты считают, что тенденция свидетельствует о подготовке кредитных организаций к снижению ключевой ставки ЦБ РФ, которая, по их прогнозам, к концу года составит 17-19%. В связи с этим аналитики ожидают смещение интереса инвесторов в сторону недвижимости и фондовых рынков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде апреля в сравнении с первой незначительно снизилась — на 0,01 п.п. — и составила 20,04% годовых, сообщил 23 апреля Банк России.

«Известия», проанализировав данные, опубликованные на сайтах кредитных организаций, утверждают, что с начала апреля семь из десяти крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам. Средняя доходность вкладов на срок от трех месяцев до года близка к 19%, что на 2 п. п. ниже текущего уровня ключевой ставки — 21%. В статье также говорится, что ставки по вкладам на полгода за месяц опустились на 0,8 п. п. — до 19,5%, а ставки по депозитам на шесть месяцев, которые ранее давали наиболее высокую доходность, сравнялись с уровнями коротких сроков.

Так, Сбербанк с 11 апреля снизил ставки по вкладам линеек «Лучший%» и «СберВклад». Максимальная ставка для всех клиентов составила 20% годовых на сроках 4—5 месяцев. «Мы хотим предупредить вкладчиков о снижении ставок по нашим накопительным продуктам, что позволит им в свою очередь принять взвешенное решение о размещении денег сейчас под выгодный процент»,— говорилось в предваряющем событие сообщении.

Из информации на сайте Сбера следует, что по накопительному вкладу в первые три месяца действует ставка 18% годовых: 10% — базовая ставка и 8% — приветственная надбавка. Последняя в сравнении с аналогичными вкладами, открытыми до 11 апреля, снизилась на 4 п. п. С 4 месяца ставка будет уже «до 18%».

С 15 апреля ВТБ снизил приветственную ставку по счету (на первые три месяца) с 23 до 19% (осенью 2024 года она достигала 24%). На сайте говорится, что с 4 месяца действует ставка 16%, однако, как и в Сбере, для этого нужно выполнить несколько условий, иначе ставка снижается до 11%.

Как ранее писал «Ъ», тенденция к снижению ставок по вкладам сохраняется с февраля 2025 года.

Сработали на опережение

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, банкам высокие проценты невыгодны, потому что выплата процентов по вкладам – это для вкладчика доход, а для банка – мало того, что обязательство, так еще и существенная часть процентных расходов, которая напрямую влияет на величину чистого процентного дохода банка (то есть суммы всех процентных доходов за вычетом суммы всех процентных расходов), и, в конечном счете, на чистую прибыль банка.

«Высокие проценты по вкладам являются прямым последствием исторически высокой ключевой ставки ЦБ РФ, а также фактора конкуренции между банками и необходимости привлекать ликвидность. Высокие процентные ставки мотивируют население и бизнес нести деньги и хранить их на банковских депозитах. Чем выше проценты по вкладам, тем больше они влияют на формирование сберегательной модели поведения у населения, то есть у людей появляется мотивация откладывать на будущее»,— поясняет эксперт.

«Высокие проценты по вкладам являются прямым последствием исторически высокой ключевой ставки ЦБ РФ, а также фактора конкуренции между банками и необходимости привлекать ликвидность»

Она добавляет, что ЦБ РФ уже почти полгода сохраняет ключевую ставку без изменений. «Для банков – это определенный сигнал от регулятора, означающий, что в ближайшее время как минимум повышения ключевой ставки ожидать не следует»,— говорит Наталья Мильчакова.

Доцент кафедры экономического анализа статистики и финансов Кубанского государственного университета Ирина Рындина считает, что банки снижают ставки по вкладам из-за замедления темпов кредитования как физических, так и юридических лиц: банковским организациям требуется меньше средств для выдачи займов ввиду сокращения на них спроса.

Но главной причиной эксперт считает ожидание коммерческих банков снижения ключевой ставки в перспективе ближайших двух-трех месяцев и желание, в связи с этим сэкономить на высоких процентах, уплачиваемых по привлеченным средствам. «Банки строят прогнозы относительно дальнейшего движения ставки и в соответствии с ним корректируют свою прогнозную политику»,— поясняет Ирина Рындина.

«Действительно, рынок в ожидании снижения ключевой ставки»,— соглашается доктор экономических наук, профессор Александр Полиди. Эксперт также уверен, что это произойдет в ближайшие месяцы и подчеркивает, что высокая ключевая ставка серьезно тормозит экономический рост, являясь неподъемной для реального сектора экономики.

«Высокая ключевая ставка серьезно тормозит экономический рост, являясь неподъемной для реального сектора экономики»

Александр Полиди добавляет, что высокие приветственные ставки не случайно называют маркетинговыми — их используют для привлечения клиентов. «Это попытка стабилизировать свою депозитную базу на ближайшее время, чтобы, когда произойдет снижение ключевой ставки, большинство вкладчиков по инерции все же пролонгировали свой депозит»,— поясняет экономист.

Процесс не быстрый

Ирина Рындина уверена, что снижение ставок по вкладам продолжится синхронно с уменьшением величины ключевой ставки. «Порог можно обозначить только приблизительно, опираясь на релизы Банка России о том, что снижение будет происходить плавно и опираться на сведения об реальной инфляции. Думаю, что к концу года ключевая ставка составит 17—19% при параллельном устойчивом замедлении темпов инфляции»,— говорит эксперт.

Депозитные ставки быстро снижаться не будут, как и ключевая ставка, предполагает Александр Полиди. «Скорее всего, можно ожидать снижения депозитной ставки до конца года, примерно, на 3—4%. То есть, если сегодня это, 20%, то к концу года мы можем увидеть 15—16% по депозитам 10—11% по накопительным счетам. Но подчеркиваю, что это будет только в том случае, если ЦБ увидит устойчивое снижение инфляции и начнет понемногу снижать ключевую ставку. Быстро это не будет»,— уверен экономист.

«К концу текущего года средние процентные ставки банков могут упасть до 17—19,5% годовых, если ключевая ставка снизится до 19—19,5% годовых»

Аналитики Freedom Finance Global прогнозируют, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку ближайшей осенью. «Снижение ставок по вкладам происходит постепенно, поэтому оно не должно оказать сильного негативного влияния на мотивацию населения сберегать. Высокие проценты по вкладам положительно влияют на сдерживание инфляции, в том числе – в российских регионах, включая Юг России. К концу текущего года средние процентные ставки банков могут упасть до 17—19,5% годовых, если ключевая ставка снизится до 19—19,5% годовых»,— говорит Наталья Мильчакова.

Мнения разошлись

Объем средств россиян в банках на 1 апреля 2025 года составлял 57,9 трлн руб. Об этом говорится в аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2025 года».

В ВТБ отмечают, что несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить. «Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн). Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года, быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится»,— заявлял ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, многие из которых открыты на длительный срок. Кроме того, для крупных покупок ставки по розничным кредитам остаются заградительными. «И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026–2027 гг. Это значит, что розничные клиенты, уже научившиеся планировать свои доходы с учетом процентов по вкладам, будут и дальше использовать их для финансирования своей активности»,— сказал Георгий Горшков.

Ирина Рындина, напротив, уверена, что снижение ставок уменьшает привлекательность накопительных счетов и направляет вкладчиков к рассмотрению иных финансовых инвестиционных продуктов.

Этого же мнения придерживается Александр Полиди. Деньги с депозитного рынка будут высвобождаться и поступать на рынок фондовый, считает эксперт. «ВТБ, Сбер, Альфа и другие системообразующие банки предлагают своим клиентам фондовые продукты. Они активно проводят маркетинговые компании, предвидя, что когда ставки по вкладам перестанут быть двузначными, то начинается серьезный отток денег в другие финансовые инструменты, например, в недвижимость»,— рассказывает эксперт.

Интерес к вложениям в недвижимость может вырасти

В случае снижения ключевой ставки участники рынка недвижимости ожидают увеличение спроса на квадратные метры.

Заместитель директора по первичному рынку и зарубежной недвижимости ЖИЦ Каян Инна Грибанова отмечает, что уже сейчас появляется все больше покупателей с собственными наличными средствами. По словам эксперта, доля сделок с использованием наличных средств по итогам первого квартала этого года составила 77%, из них в марте этот показатель достиг 90%.

«Это говорит о том, что люди начали выводить денежные средства со вкладов гораздо раньше, чем банки снизили процентные ставки по вкладам, а кто-то при продаже собственной недвижимости уже не торопится, как раньше, положить деньги на вклад»,— говорит Инна Грибанова.

Также эксперт отмечает увеличение количества запросов по инвестиционной недвижимости. Ценовой диапазон спроса варьируется от 5 до 15 млн руб.

«Однако, все запросы объединяет один признак — недвижимость должна приносить постоянный доход и желательно без участия собственника, т.е. покупатели понимают, что сейчас спекулятивная стратегия практически не работает, и смотрят в сторону стратегии арендной. К сожалению, жилая недвижимость сейчас показывает очень низкий процент доходности от аренды, так как рынок перенасыщен предложениями. В связи с этим внимание инвесторов обращено в сторону курортной доходной недвижимости, где сервисная управляющая компания берет на себя хлопоты по управлению, обслуживанию этой недвижимости и генерации турпотока»,— рассказывает Инна Грибанова.

Активным спросом, по словам эксперта, сейчас пользуются лоты в гостиничных комплексах Архыза, Черноморского и Азовского побережья Краснодарского края и Крыма. Так же инвестиционно привлекательным направлением является Майкоп в связи со строительством горнолыжного курорта Лаго-Наки.

«Держать деньги в банках сейчас выгодно только на короткий срок — до 3 месяцев, т. к. в более длительном горизонте весь доход по вкладу съедает инфляция. Недвижимость же не подвержена действию инфляции, точнее, здесь инфляция играет на руку собственнику. Но только при условии, что это грамотно подобранный объект, где просчитаны все возможные стратегии получения дохода и капитализации»,— считает Инна Грибанова.

Она добавляет, что практически все застройщики предлагают длительные рассрочки с первоначальным взносом от 10-15% и вполне комфортными последующими платежами. Таким образом, можно разделить финансы — часть вложить в недвижимость в рассрочку, а часть на вклады. Эта стратегия для тех, кто хочет диверсифицировать свой портфель.

«В нынешней геополитической ситуации вкладывать в инвестиционную недвижимость стоит на срок минимум 3-5 лет, т. к. большинство проектов на данный момент находятся на стадии строительства и максимальной капитализации достигнут ближе к сдаче, а это не раньше 2-х лет. То же самое можно сказать и о готовых проектах, которые выгодно перепродать можно будет лишь после снижения ключевой ставки и активизации покупательского спроса»,— говорит Инна Грибанова.

Активный переход инвесторов на рынок курортной недвижимости в объекты с функцией доходного владения, в том числе в сегменте апартаментов, в случае снижения ключевой ставки до 15-17% прогнозирует и руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев.

«В нынешней геополитической ситуации вкладывать в инвестиционную недвижимость стоит на срок минимум 3-5 лет, т. к. большинство проектов на данный момент находятся на стадии строительства и максимальной капитализации достигнут ближе к сдаче, а это не раньше 2-х лет»

Если речь идет о долгосрочных деньгах, особенно семейных сбережениях, стратегия “вкладываться в недвижимость” показывает лучшие результаты, чем накопительные вклады, утверждает эксперт.

«Кроме того, важно учитывать институциональную функцию недвижимости — она позволяет сформировать наследуемый капитал и передавать активы между поколениями. С точки зрения создания семейного капитала на мой взгляд рациональным будет диверсифицированный подход, когда у семьи есть активы, состоящие из недвижимости, и денежные средства на накопительных счетах. Курортная недвижимость будет по прежнему самым ликвидным и доходным инструментом, обеспечивая доход от сдачи в аренду, и увеличение стоимости актива. Средний срок окупаемости на этом рынке сейчас составляет 12-14 лет»,— говорит Евгений Ткачев эксперт.

Заместитель коммерческого директора ФД «Неометрия» Анна Сапегина добавляет, что более трети сделок по покупке недвижимости в Сочи совершается с целью сезонного проживания и отдыха с семьей у моря, 40% покупателей планируют сдавать приобретенные квартиры в аренду, для 10% — это инвестиция в недвижимость, еще 15% приобретают для постоянного проживания. Эксперт отмечает смещение интереса покупателей в сторону высокобюджетных сегментов, которые на юге России представлены возведенными и строящимися жилыми комплексами бизнес-класса, а также клубной недвижимостью в Сочи, Новороссийске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

«В целом недвижимость остается не рисковым, надежным, стабильным и при этом доходным активом. Ситуация на рынке меняется, но тренд остается неизменным — недвижимость продолжает расти в цене»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич