В Павловском районе выявили нарушения при организации водоснабжения

Прокуратура Павловского района по результатам проверки деятельности организаций, поставляющих питьевую воду, выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ряд предприятий эксплуатировали источники водоснабжения без санитарно-эпидемиологического заключения. Также не были определены границы зоны санитарной охраны, не обустроена территория первого пояса, отсутствовало ограждение и меры по отводу поверхностного стока.

Нарушения, по оценке прокуратуры, могли поставить под угрозу здоровье потребителей. В адрес директоров компаний внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Документы находятся на рассмотрении.

Кроме того, в отношении одной из организаций возбуждено административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ. Прокуратура продолжает контроль за исполнением требований законодательства.

Анна Гречко