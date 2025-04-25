В одном из районов Ярославской области включат отопление

В Любимском районе с 25 апреля возобновили отопительный период. О подписанном распоряжении главы района сообщили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение принято на фоне понижения среднесуточной температуры. Включают отопление для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий в жилищном фонде и на объектах социальной сферы.

«В ближайшее время подача теплоносителя потребителям будет возобновлена»,— уточняют в администрации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально отопление во всей области хотели выключить 1 мая, однако в связи с высокими температурами воздуха решили начать отключать уже 19 апреля. 25 апреля министерство региональной безопасности предупредило жителей региона о предстоящих заморозках с 26 по 28 апреля.

Алла Чижова