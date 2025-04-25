Боксер Павел Сосулин завоевал золотой пояс WBA

Российский боксер Павел Сосулин стал обладателем золотого пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и интерконтинентального пояса Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Уфе, он одержал победу над аргентинцем Лукасом Бастидой техническим нокаутом в девятом раунде.

28-летний Сосулин одержал 11-ю победу на профессиональном уровне (6 нокаутом), при этом он не потерпел ни одного поражения. Перед поединком с Бастидой он располагался на 11-й строчке рейтинга WBA. Победа над аргентинцем позволит Сосулину попасть в топ-5 рейтинга WBA и рассчитывать на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира или на временный пояс чемпиона мира.

В активе 27-летнего Бастиды 22 победы, 4 поражения и ничья.

Таисия Орлова