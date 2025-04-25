Ярославцев предупредили о заморозках и сильном ветре

Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило о предстоящих заморозках с 26 по 28 апреля 2025 года. В ночные и утренние часы температура может опускаться до минус 5 градусов. Жителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

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Также ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 м/с. Это явление будет наблюдаться с 6:00 до 18:00 26 апреля. В министерстве посоветовали избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями, которые могут упасть от порывов ветра.

При использовании газовых приборов в период усиления ветра следует следить за тягой в вентиляционных и дымовых каналах, чтобы избежать отравления угарным газом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители могут обращаться за помощью по номеру 112.

Антон Голицын