В Татарстане за 27,4 млн руб. закупят реагенты, необходимые для определения наркотических средств в моче. Заказчиком выступает ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 27,4 млн рублей закупят реагенты для определения наркотиков в моче

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за 27,4 млн рублей закупят реагенты для определения наркотиков в моче

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документации, необходимо будет закупить несколько десятков тыс. тест-кассет, а также 6,6 тыс. тест-полосок для выявления различных запрещенных веществ, среди которых числятся: морфин, марихуана, амфетамин, метадон, кокаин, спайсы и другие.

«Финансирование закупки осуществляется за счет внебюджетных средств получателей средств субъекта Российской Федерации», — говорится в документах.

Сроком действия и исполнения контракта значится 31 декабря 2025 года.

Артём Дергунов