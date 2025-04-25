Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Подгорице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Арбузов

Фото: Joly Victor / ABACA / ТАСС Тимур Арбузов

Фото: Joly Victor / ABACA / ТАСС

В финальной схватке Арбузов одержал победу над грузинским спортсменом Тато Григалашвили. Бронзовые медали завоевали Маттиас Кассе из Бельгии и Зелим Цкаев из Азербайджана.

Тимуру Арбузову 20 лет. В 2024 году он стал серебряным призером чемпионата мира. Тогда в финале он уступил Григалашвили.

Вчера золотую медаль завоевал россиянин Данил Лаврентьев (до 73 кг). Также ранее Аюб Блиев (до 60 кг) и Мурад Чопанов (до 66 кг) стали серебряными призерами.

Чемпионат Европы по дзюдо завершится 27 апреля.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов до турниров под своей эгидой в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова