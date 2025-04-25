«Водоканал» реализует неиспользуемые активы на 260 млн рублей для ремонта фонтанов

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует выставить на торги неиспользуемые активы, закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения. По данным «Делового Петербурга», речь идет о 35 объектах недвижимости, расположенных в разных районах города. Полученные от продажи активов средства предполагается направить на содержание и развитие городских фонтанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Большая часть планируемых к продаже объектов расположена в пригородах — Пушкине, Петергофе, Павловске, Зеленогорске, Сестрорецке, поселках Молодежное, Металлострой, Репино. Их общая рыночная стоимость оценена ориентировочно в 260 млн рублей (от 200 тыс. руб. за лот).

Самым дорогостоящим объектом называется незавершенный оздоровительный центр на Березовой улице в Павловске. По сведениям источников, кроме самого недостроя площадью в 1620 кв. м, будет также продаваться участок под ним более 0,4 га. Помимо этого, в списках числятся водомерные узлы, насосные станции пожаротушения, павильоны со скважиной, водонапорная башня в Зеленогорске, недостроенное сооружение обработки осадка на Волхонском шоссе, 123, корп. 3, площадью 8,1 тыс. кв. м и т.д. Все эти объекты, предположительно, будут реализованы на торгах Фонда имущества, где традиционно продаются неиспользуемые и непрофильные активы государственных унитарных предприятий Петербурга.

Формально для проведения сделки требуется одобрение комитета имущественных отношений, однако ведомство, как правило, не препятствует подобным инициативам.

Ранее ГУП уже продавал ряд объектов недвижимости почти на 340 млн руб., которые вложил в ремонт фонтанов, но этого оказалось недостаточно. В 2024 году чистая прибыль «Водоканала», согласно данным системы «Контур.Фокус», составила 1,8 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ежегодный сезон работы городских фонтанов, знаменующий собой открытие летнего сезона, стартовал в Петербурге 21 апреля.

Валерия Мальцева