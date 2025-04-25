Главные новости 25 апреля. Кавказ

В Ставрополе полиция задержала стрелявшего из травматического пистолета мужчину. ЧП произошло ночью возле одного из торговых центров города.

Севкавказстат опубликовал актуальные данные о заработной плате жителей Ставропольского края за первые два месяца 2025 года. Лидерами по уровню дохода стали финансовая и страховая деятельность 83 603 руб

Продажи новых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за январь-март 2025 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. .

Депутаты Думы Ставропольского края внесли изменения в региональный закон о предоставлении социальных услуг, добавив кратковременный присмотр и уход за детьми до 3 лет.

В первом квартале 2025 года Ставропольский край оказался в числе лидеров среди регионов СКФО по количеству применения пестицидов и агрохимикатов. Объемы используемых удобрений достигли 348 тыс. т.

В Октябрьском районном суде Ставрополя представили нового мирового судью. Станислав Сушков, назначенный постановлением Думы Ставропольского края от 27 марта 2025 года, принял присягу и официально вступил в должность.

Власти Ставрополья после представления краевого прокурора о приведении в порядок особо охраняемых природных территорий (ООПТ) утвердили границы 37 охранных зон памятников природы регионального значения в районе Кавминвод и ликвидировали все выявленные на них свалки.