С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадали почти 700 человек

Как минимум 680 жителей регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Воронежская область, в которой на 10 апреля в учреждения здравоохранения обратилось 156 человек.

В Белгородской области в медучреждения с начала года обратилось 150 человек, в том числе 63 ребенка. С 1 марта проведено исследование 41 особи, снятых с людей, семь из них оказались заражены боррелиями (17%).

В Липецкой области, по данным на 3 апреля, известно о 124 пострадавших от укусов, 53 из них — дети (42,7%). При этом из 107 доставленных в лабораторию 21 клещ оказался инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (19,6%), девять — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,4%), один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,9%).

В Тамбовской области с начала эпидсезона клещи укусили 117 человек, в том числе 45 детей. В лаборатории было доставлено 102 клеща, из них в десяти случаях (9,8%) выявлен клещевой боррелиоз.

В Курской области об укусах сообщили 87 человек, в том числе 44 ребенка. По данным лабораторного мониторинга в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 36 экземплярах (14% от 266 исследованных экземпляров), из них в 25 экземплярах обнаружены боррелии, в десяти — анаплазмы, в одном — эрлихии.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Орловской области, где, по состоянию на 11 апреля, из-за присасывания клещей к медикам обратилось 46 человек, в том числе 23 ребенка. Зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых.

Отметим, о первых случаях укусов в Черноземье стало известно в марте.

Ульяна Ларионова