В свердловском главке МВД стартовала акция «Эстафета Победы»

В музейном комплексе ГУ МВД по Свердловской области стартовала патриотическая акция «Эстафета Победы». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящена памяти Героя Советского Союза Степана Неустроева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По данным ГУ МВД, батальон под командованием господина Неустроева обеспечил огневую поддержку разведчикам, водрузившим знамя Победы над Рейхстагом. После войны Степан Неустроев служил в органах внутренних дел Свердловской области.

В рамках акции изготовлены копии знамени Победы, которые будут переданы в первичные ветеранские организации гарнизона для размещения в музеях отделов полиции или муниципальных образований. Первые 12 копий вручили председатель областного Совета ветеранов Владимир Ралдугин и заместитель начальника полиции ГУ МВД области Дмитрий Панфилов.

Ветеран МВД Валентин Зенков передал музею полицейского главка коллекцию моделей боевой техники, принимающей участие в СВО, изготовленных из стреляных гильз.

Основная церемония по передаче копий знамени Победы состоится 30 апреля на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга.

Полина Щуцкая