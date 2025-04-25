На Ставрополье «Диктант Победы» написали более 100 тыс. человек

Более 100 тысяч жителей Ставропольского края стали участниками Международной акции «Диктант Победы». Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Уточнили, что губернатор Владимир Владимиров также участвовал в диктанте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Для проведения акции в крае было создано около 1,3 тыс. площадок. Одна из них действовала в музее «Россия – Моя история». Именно здесь выполнял задания Владимир Владимиров.

«Стараюсь каждый год участвовать в «Диктанте Победы». Интерес к акции из года в год растет. Радует, что основная часть участников – дети и молодежь, – подчеркнул губернатор. – Ставрополье – традиционно является одним из лидеров акции и по числу участников, и по качеству их знаний исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной».

Тест на знание истории ВОВ войны проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память». Цель «Диктанта Победы» – привлечение широкой общественности к изучению истории и повышение исторической грамотности. Задание содержало 25 вопросов, для ответа на которые отводилось 45 минут.

Владимир Андреев