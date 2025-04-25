Водолазная группировка для сбора мазута будет усилена до 110 человек

До 1 мая численность водолазной группировки для сбора мазута со дна Черного моря будет увеличена до 110 человек. Об этом сообщает пресс-службе Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас в работе по ликвидации ЧС задействованы шесть судов и восемь эжекторных установок. До начала мая планируется усиление группировки, что позволит увеличить количество задействованных водолазов.

С момента начала работ Морспасслужбы собрано около 440 т загрязненного грунта в прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района. Исследования, проведенные в акватории Черного моря, показали отсутствие отклонений в рыбе и морепродуктах, выловленных в зоне работ. Также не поступало обращений от Росрыболовства о негативных последствиях рыболовного промысла в этих водах после крушения танкеров.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко