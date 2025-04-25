Тело пропавшего жителя Удмуртии обнаружили в Кировской области

Жителя Ижевска задержали по подозрению в убийстве 25-летнего попутчика, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. В отношении 31-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сообщение в полицию поступило 23 апреля от матери пропавшего молодого человека.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт во время поездки в Казань, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ударов. Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело в лесу на территории Кировской области.

Завьяловский райсуд, изучив материалы дела, избрал обвиняемому меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу.