В Оренбуржье изменили перечень охотничьих ресурсов и процедуру распределения разрешений на добычу

В Оренбуржье из перечня охотничьих ресурсов исключены дрозд, выпь и поганка. Также изменилась процедура распределения разрешений на добычу лося, оленя благородного, косули сибирской, кабана, медведя, барсука, бобра, сурка. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в областной закон об отнесении к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц, а также о порядке распределения разрешений на их добычу между физлицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

Кроме этого, ликвидирован механизм «добровольных помощников». Ранее ежегодно привлекалось порядка 280 граждан для проведения зимнего маршрутного учета. В качестве поощрения им выдавали разрешения на добычу лимитированных и нормированных видов животных (лось, олень, косуля, медведь, кабан). Теперь утверждена новая методика учета численности охотничьих ресурсов с применением транспортных средств. ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс» дооснастили автомобилями повышенной проходимости и снегоходами, поэтому необходимости в привлечении такого количества граждан нет.

Руфия Кутляева