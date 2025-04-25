В Оренбуржье изменили перечень охотничьих ресурсов и процедуру распределения разрешений на добычу
В Оренбуржье из перечня охотничьих ресурсов исключены дрозд, выпь и поганка. Также изменилась процедура распределения разрешений на добычу лося, оленя благородного, косули сибирской, кабана, медведя, барсука, бобра, сурка. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья на своем сайте.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в областной закон об отнесении к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц, а также о порядке распределения разрешений на их добычу между физлицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.
Кроме этого, ликвидирован механизм «добровольных помощников». Ранее ежегодно привлекалось порядка 280 граждан для проведения зимнего маршрутного учета. В качестве поощрения им выдавали разрешения на добычу лимитированных и нормированных видов животных (лось, олень, косуля, медведь, кабан). Теперь утверждена новая методика учета численности охотничьих ресурсов с применением транспортных средств. ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс» дооснастили автомобилями повышенной проходимости и снегоходами, поэтому необходимости в привлечении такого количества граждан нет.