В Абзелиловском районе планируют возобновить разведку медного месторождения

ООО «Салаватское» собирается возобновить геологоразведочные работы в Абзелиловском районе. Компания владеет лицензией на право пользования недрами Салаватского месторождения до 2044 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительной оценке, запасы Салаватского медно-порфирового месторождения составляют около 208,7 млн тонн руды. Особенностью медно-парфировых руд, в отличие от медно-колчеданных, является низкое содержание серы, что позволяет избежать выбросов серной кислоты и серного ангидрида, сообщили «Ъ-Уфа» в компании. При этом содержание меди в руде значительно ниже — около 0,4% (в медно-колчеданных рудах — от 0,5% до 3%).

Примером предприятия, добывающего руду из медно-парфировых карьеров, является Томинский горно-обогатительный комбинат в Челябинской области. Единственным загрязнителем при добыче выступает пыль, для сокращения выбросов которой используются аспирационные установки. Кроме того, ГОК прибегает к искусственному орошению земли и озеленению местности, пояснили в компании.

В случае если запасы Салаватского месторождения подтвердятся, лицензиат собирается инвестировать около 50 млрд руб. в строительство ГОКа в Абзелиловском районе. При выходе предприятия на полную мощность (ожидается, что это произойдет к 2030 году) на предприятии будет трудоустроено около 1,5 тыс. человек.

В ООО «Салаватское» отмечают, что вопрос о разработке карьера остается открытым, окончательное решение о целесообразности проекта будет принято после геологоразведки. Также инициатору предстоит пройти несколько этапов согласования проекта — оценку воздействия на окружающую среду, публичные слушания, государственную и экологическую экспертизу.

Предыдущая попытка начать геологоразведку Салаватского месторождения состоялась в 2020 году. Тогда недропользователи отказались от работ по просьбе районной администрации на волне протестов местных жителей.

Идэль Гумеров