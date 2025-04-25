В Крымском районе Кубани реконструируют мемориал воинской славы

Мемориал воинской славы реконструируют в Крымском районе Кубани. Работы выполнит благотворительный фонд «Точно Добро» при участии предпринимателя Николая Амосова. Работы приурочены к 80-летию Победы и осуществляются совместно с администрациями районов и поисковым отрядом «Обелиск».

Мемориал установлен в месте ожесточенных боев Великой Отечественной войны, где, по различным данным, погибли несколько тысяч советских солдат. Комплекс, включающий братскую могилу, выполненную в виде русской печи, был открыт в 1975 году. Впервые с момента установки памятник будет капитально реконструирован.

Проект предполагает создание многофункционального мемориального комплекса: фонд планирует отреставрировать существующий монумент, установить новый памятный знак, благоустроить прилегающую территорию, разместить информационные указатели и таблички.

Как отметила руководитель поискового отряда «Обелиск» Ольга Манвелова, значительная часть работ по поддержанию мемориала долгие годы осуществлялась силами добровольцев. По ее словам, местность до сих пор хранит свидетельства боевых действий — осколки снарядов, фрагменты проволоки и стрелянные гильзы. Завершение реконструкции намечено на летний период.

Вячеслав Рыжков