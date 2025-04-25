Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы

Первый заместитель главы Гагаузской автономии Илья Узун заявил, что власти региона отказались выполнять требование молдавского правительства о праздновании Дня Европы вместо Дня Победы на 9 мая. В Молдавии сменили тематику праздника в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Узун

Фото: gagauzia.md Илья Узун

Фото: gagauzia.md

«Хочу публично разъяснить господину премьер-министру Дорину Речану: еще в январе исполком Гагаузии объявил 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гагаузы наравне с другими народами сражались на фронтах, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении»,— заявил господин Узун.

«Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом "срочно" или "обязательно", не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма"», — добавил заглавы Гагаузии в ответ на распоряжение, полученное от молдавских властей (цитата по официальному сайту исполнительного комитета региона).

Илья Узун отметил, что власти Гагаузии не позволят Молдавии подменить историческую память «искусственными, навязанными извне» праздниками. По его словам, все жители автономии по-прежнему празднуют 9 мая День Победы.

Екатерина Отрашкевич