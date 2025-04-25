В Башкирию поставят спортоборудование для сдачи норм ГТО

Министерство спорта Башкирии заключило контракт на поставку спортивного оборудования для сдачи норм ГТО с ООО «Сила стали», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником закупки, контракт заключен по начальной цене — 37,6 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидий из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Необходимо поставить девять видов спортивных снарядов, по 12 штук каждого вида: горизонтальные гимнастические скамьи для выполнения сгибания-разгибания рук, подъем туловища из положения лежа на спине, комплексы для выполнения прыжков в длину и другие. Также потребуются 12 информационных стоек с описанием нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Оборудование должно быть поставлено в Нефтекамск, Краснокамский, Дуванский, Кармаскалинский, Туймазинский, Янаульский, Благоварский, Гафурийский, Иглинский, Зианчуринский, Ишимбайский и Стерлитамакский районы. Контракт действует до конца года.

ООО «Сила стали» зарегистрировано в Магнитогорске в мае 2012 года. Владельцем является Салават Латыпов. В 2024 году при выручке 96,3 млн руб. чистая прибыль компании составила 372 тыс. руб.

Майя Иванова