На ростовской нефтебазе провели учения по локализации разливов нефти

В Ростове-на-Дону на нефтебазе состоялись учения по локализации разливов нефти и нефтепродуктов. Готовность к оперативным действиям проверили в компании «Вегас», сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На нефтебазе при участии аварийно-спасательных формирований и медперсонала провели мероприятия по локализации условного (учебного) разлива нефтепродуктов. Спецслужбы и персонал получили оценку, которая подтвердили готовность к экстренным ликвидационным мероприятиям.

Отметим, что ростовское ООО «Вегас» занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.

Мария Хоперская