Завершено расследование дела лидера банды, убившей 11 человек в Екатеринбурге

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в организации банды и совершении 11 убийств в период с 1999 по 2000 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, экс-начальник профильного отдела Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь, создал вооруженную группу, в состав которой входили 5 человек, в том числе действующие сотрудники милиции.

Банда совершила ряд тяжких преступлений, включая убийства наркоторговцев, свидетелей и заказные убийства. Жертвами стали 11 человек.

Так, в 1999 году соучастники жестоко убили и закопали в лесу двух потерпевших, у которых они пытались получить информацию о сбытчике наркотиков. В апреле 2000 года обвиняемые требовали у мужчины передать им наркотики, но получив отказ, убили потерпевшего, его мать и сожительницу. В июне 2000 года фигуранты ворвались в помещение теплопункта, где проживал один из свидетелей. Сообщники расстреляли свидетеля и находившихся в теплопункте двух женщин. В октябре 2000 года члены банды убили мужчину за вознаграждение в размере $1 тыс. В ноябре 2000 года обвиняемые напали и убили мужчину и женщину, похитив 250 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем и бандитизмом). Владиславу Соболю грозит до 20 лет лишения свободы.

Материалы дела будут переданы в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов банды уголовные дела находятся в отдельном производстве.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Антон Боровик и Олег Анучин совместно с бывшими милиционерами Константином Котиком, Владимиром Семенюком и Владиславом Соболем совершили ряд убийств в начале 2000-х годов.

Полина Щуцкая