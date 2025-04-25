В Октябрьском районе Ставрополя представили нового мирового судью

В Октябрьском районном суде Ставрополя представили нового мирового судью. Станислав Сушков, назначенный постановлением Думы Ставропольского края от 27 марта 2025 года, принял присягу и официально вступил в должность, сообщает объединенная пресс-служба судов.

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Станислав Сушков будет работать на судебном участке №5 Октябрьского района города Ставрополя.

В мероприятии участвовали председатель Октябрьского районного суда А.С. Мкртычян, его заместители М.В. Волковская и А.Н. Коржова.

Николай Аксенов