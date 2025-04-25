Станцию метро «Пушкинская» закрыли из-за внеплановой остановки эскалатора

В пятницу, 25 апреля, на «красной» ветке петербургского метро по техническим причинам для пассажиров закрыли на вход станцию метро «Пушкинская». Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в 11:28 на станции произошла внеплановая остановка эскалатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

При этом на выход станция «Пушкинская» работает в обычном режиме, уточнили в пресс-службе подземки.

Пассажиров просят пользоваться станцией «Звенигородская» и приносят извинения за доставленные неудобства.

UPD: В 11:41 станция «Пушкинская» работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге планируют создать площадку по производству эскалаторов. Об этом накануне, 24 апреля, во время осмотра станции метро «Удельная» после капремонта заявил губернатор города Александр Беглов.

Андрей Цедрик