Сотрудника ярославского министерства АПК обвиняют в получении взяток

Уголовное дело по статье 290 УК РФ возбуждено в отношении заместителя начальника одного из подразделений министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Об этом сообщает областное СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следствие считает, что обвиняемый в 2020-2022 годах получил 490 тыс. руб. за совершение действий в пользу руководства коммерческого заведения, а именно за невключение его в план проверок и уведомления о предстоящих проверочных мероприятиях на наличие лицензии розничной продажи алкоголя. Деньги передавались через посредника.

Обвиняемый был задержан в результате совместных действий областных УФСБ и СУ СК. У него дома и на работе уже провели обыски. Суд заключил обвиняемого под арест.

«Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в ведомстве.