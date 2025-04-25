«"Спартак" еще настроен цепляться за первое место»

«Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Несмотря на это, букмекеры считают клуб из Санкт-Петербурга главным фаворитом в борьбе за золото. В эту субботу, 26 апреля, действующий чемпион встречается в Москве с «Динамо». Но центральной встречей тура будет дерби «Спартак»—ЦСКА. Сколько клубов сейчас в чемпионской гонке? Изменится ли в этом туре ситуация вверху турнирной таблицы? И кто является главным претендентом на золото? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, амбассадором букмекерской компании «Лига Ставок» Виктором Гусевым.

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— У лидеров чемпионата в этом туре испытание «Динамо», скажем так. У «Краснодара» — махачкалинское, у «Зенита» — московское. Оба матча в гостях. Может произойти все, что угодно, потому что в РПЛ любая команда может потерять очки на ровном месте, мы это видели уже не раз. Букмекеры сделали «Зенит» фаворитом чемпионской гонки, причем безоговорочным, при этом «Зенит» занимает второе место, такое вообще редко бывает. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу действующего чемпиона — 1,9, успех «Краснодара» идет за 2,25. Для сравнения первое место «Спартака» — 11, ЦСКА — 75, это что-то из области фантастики. Виктор, вы тоже считаете главным претендентом на золото именно «Зенит»?

— Нет, я считаю, главным претендентом «Краснодар». Если сегодня «Краснодар» не теряет очки в Махачкале, для меня он на 80% чемпион. Преимущество «Краснодара» над «Зенитом» — это не два очка, а календарь, в котором нет кубковых матчей, который гораздо более легкий, чем у всех команд, которые находятся рядом и которым предстоят серьезные матчи за Кубок. Предположим, сегодня «Краснодар» выигрывает у «Динамо Махачкала», это довольно сложно, потому что «Динамо» сумел победить «Спартак» 2:1. Но если сегодня выиграет «Краснодар», он дома играет с «Рубином», потом в Москве с ЦСКА, но ЦСКА этот матч проводит за три дня до финального ответного матча с «Зенитом» за Кубок. А в каком состоянии, о чем будет думать ЦСКА в этот момент, особенно если завтра будут потеряны очки со «Спартаком»? Потом «Краснодар» играет в Оренбурге, «Оренбург» прибавил на своем поле, но если ты стремишься к чемпионству, ты должен выигрывать у «Оренбурга». И последний матч дома с «Динамо». А что будет с «Динамо» 24 мая, в каком настроении он будет? Два варианта: или настроение отпускное, или борьба за Кубок, если «Динамо» пройдет по сетке. Вот весь календарь «Краснодара». И, по-моему, «Краснодар», который научился в последнее время не терять очки там, где их не надо терять, имеет все шансы.

— Виктор, расставьте по ранжиру три первые команды, потому что самая популярная ставка — это «Зенит», «Краснодар», «Спартак» в «Лиге Ставок» с коэффициентом 2,6. Ваш вариант первой тройки?

— Мой вариант: «Краснодар», «Зенит», а дальше будет все зависеть от завтрашнего матча «Спартак»—ЦСКА.

— На «Краснодар», «Зенит», «Спартак» — 3,1 коэффициент, а на «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА — 6 или больше. Так что многое будет зависеть от дерби. И давайте к дерби-то и перейдем. Коэффициент на победу «Спартака» — 2,05, а на ЦСКА — 4,2, то есть разница более чем в два раза. Неужели «Спартак» прямо безоговорочный фаворит в дерби?

— Я согласен с тем, что «Спартак» не проиграет: у «Спартака» более классный состав, тем более мы сейчас говорим о некой ротации. У «Спартака» позиции в атаке продублированы такими же классными футболистами, как и игроки основы. Такого у ЦСКА нет. Да, у «Спартака» есть проблема с фланговыми защитниками, но, мне кажется, это не станет решающим фактором. Я думаю, что «Спартак» будет уверен на своем поле, он должен реабилитировать себя в глазах болельщиков, потому что проиграл в Махачкале. После этого была победа дома над «Уралом», хотя «Урал» вышел резервным составом, но все-таки «Спартак» понимает, чего стоит этот матч. Опять же, есть кубковые мысли, потому что если у ЦСКА через три дня после этой игры встреча с «Зенитом», первая из двух, то «Спартаку» играть с «Динамо» через два дня за Кубок. И в этом противостоянии всего один матч: ты проиграл и вылетаешь. Это Кубок «Путь регионов». Конечно, тут свои какие-то мысли, но я думаю, что «Спартак» еще настроен цепляться за первое место, поэтому у него будет немножко другое отношение к Кубку, пока не потеряны шансы в чемпионате, он не будет какой-то выставлять ослабленный состав, тем более с ЦСКА. Но в любом случае для меня «Спартак» сейчас выглядит сильнее по составу.