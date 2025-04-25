ТАСС: Киргизия отпустит под домашний арест фигурантов дела о вербовке наемников

Задержанная киргизскими службами сотрудница представительства Россотрудничества, а также другие фигуранты дела о вербовке наемников для армии иностранного государства будут отпущены под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Бишкека.

«Все фигуранты этого дела после встречи главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева с послом России в республике Сергеем Вакуновым будут отпущены под домашний арест»,— передает ТАСС.

По данным агентства, следствие приняло решение изменить меру пресечения в отношении обвиняемых.

Ранее киргизские правоохранительные органы задержали по подозрению в наемничестве четверых граждан, включая сотрудника пресс-службы мэрии киргизского города Оша и сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Четверо фигурантов дела обвинялись в нарушении 416-й статьи УК Киргизии — о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях. По этой статье грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Анастасия Домбицкая