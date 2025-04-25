В Добрянке трехлетний ребенок выпал из окна с четвертого этажа

В Добрянке трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома на четвертом этаже, сообщается в сообществе «Добрянка Life» в соцсети «ВКонтакте». Несчастный случай произошел 24 апреля. Ребенок упал, опершись на москитную сетку, установленную на окне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении.

Недавно в Прикамье произошла череда аналогичных несчастных случаев. Так, 23 апреля в микрорайоне Парковый в Перми десятилетняя девочка с диагнозом ДЦП выпала из окна четвертого этажа. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

Ночью с 18 на 19 апреля в Кунгуре выпал из окна шестилетний мальчик. Ребенок остался один в квартире на четвертом этаже дома, залез на подоконник и выпал из окна. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован в больницу.