В первые майские праздники погода в Сочи испортится

По данным прогностического центра «Метео», начало мая в Сочи пройдет под влиянием турецкого циклона. Туристам и гостям курорта стоит ожидать прохладную и дождливую погоду. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, погодные условия в регионе останутся нестабильными до 4 мая включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, температура воздуха в период с 1 по 4 мая не превысит +15...20 градусов. Осадки будут регулярными, при этом потепления в первые дни мая не ожидается. Сохраняющееся влияние циклона будет определяющим фактором в формировании погодной картины в южной части Краснодарского края.

В районе Сириуса также ожидается ухудшение погодных условий в праздничные дни — прогнозируются дожди и усиление ветра с порывами до 12 м/с.

Вячеслав Рыжков