ФСБ не пустила в Курганскую область 35 членов запрещенных в РФ организаций

С начала года сотрудники ФСБ запретили въезд в Курганскую область 35 членам запрещенных организаций. Они пытались проехать на территорию России через пункт пропуска «Петухово», сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

На этой неделе на границе был задержан иностранный гражданин, который является сторонником запрещенной Верховным судом РФ организации. Его обнаружили во время «фильтрационно-профилактического» мероприятия. В ходе таких рейдов в приграничных муниципалитетах правоохранители выявляют из пассажиропотока людей, которые не могут предъявить документы, подтверждающие законность пребывания в РФ, либо провозят запрещенную литературу.