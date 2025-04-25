На Кубани могут увеличить количество одномандатных округов до девяти

В Краснодарском крае количество одномандатных избирательных округов на выборах в Государственную думу может быть увеличено до девяти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект новой схемы округов, предложенной избирательной комиссией региона на заседании ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно действующему порядку, с 2015 года на Кубани функционируют восемь одномандатных округов: Краснодарский, Красноармейский, Славянский, Туапсинский, Сочинский, Тихорецкий, Армавирский и Каневской. В новой схеме предлагается разделить регион на девять округов: Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный, Западный, Черноморский, Южный, Юго-Восточный, Восточный и Северный.

Наибольшие изменения затронули Краснодар, который будет разделен на три округа: Центральный, Северо-Западный и Юго-Западный. При этом границы пяти других округов остались практически без изменений.

По состоянию на 1 января 2025 года на Кубани числится 4,42 млн избирателей. Проект новой схемы уже одобрен Центральной избирательной комиссией и направлен на рассмотрение в Госдуму.

Согласно законодательству, схема будет действовать на протяжении десяти лет, а выборы в Государственную думу по обновленной системе состоятся в 2026 и 2031 годах. В 89 регионах России будут образованы 225 одномандатных округов.

Анна Гречко