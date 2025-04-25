МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в выходные в Москве

В Москве в выходные 26–27 апреля ожидаются мокрый снег, порывы ветра до 15 м/с и понижение температуры до минус 3 градусов. Об этом сообщило ГУ МЧС по столице. Спасательная служба дала рекомендации водителям и пешеходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с ночи 25 апреля по территории Москвы и Московской области ожидается понижение температуры воздуха до 0–5 градусов, в ночь на 27 апреля температура воздуха понизится до минус 3 — минус 2 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами порывы ветра до 15 м/с»,— говорится в экстренном предупреждении.

В МЧС посоветовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию перед впереди едущими автомобилями. Водителям не рекомендуется совершать обгоны и парковаться под деревьями. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.