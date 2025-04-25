Средняя стоимость пива за год выросла в Петербурге на 17%

Литр пива в среднем обойдется в 216 рублей в несетевой рознице Санкт-Петербурга. Стоимость напитка выросла за год на 17%, сообщили в пресс-службе компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В среднем по стране алкогольный напиток стал дороже на 15%, цена литра пива достигла 165 рублей. Также расширилось число брендов, представленных в несетевой рознице, в 2025 году их насчитывается 1394 (+81). При этом на пивоваренную компанию «Балтика» приходится 27% объема продаж.

В среднем в Петербурге литраж фасованного пива в чеке составил 1,39 литра (в 2024 году — 1,33 литра). При этом самый дорогой напиток продается в Якутии (249 рублей) и в Москве (232 рубля). Северная столица оказалась на третьем месте. Самое дешевое пиво доступно в Курганской (137 рублей) и Нижегородской (141 рубль) областях, а также в Республике Башкирия (145 рублей) и Оренбургской области (145 рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург стал вторым городом России по спортивной активности жителей.

Татьяна Титаева