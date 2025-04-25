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Работу павильона «Шаурма» приостановят на 25 суток в Ижевске за нарушения СанПиН

Деятельность павильона «Шаурма» в Ижевске приостановят на 25 суток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В торговой точке выявили нарушения санитарного законодательства, включая отсутствие производственного контроля, дезинфицирующих средств для уборки помещений и необходимых технологических документов, а также несоответствие санитарным требованиям на производственном участке.

По результатам проверки составлен административный протокол (ст. 6.6 КоАП РФ). Материалы были переданы в суд, который вынес решение о приостановке работы павильона. Постановление пока не вступило в законную силу.

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