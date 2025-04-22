Власти опровергли информацию о захоронении мазута на семикаракорском полигоне

Минприроды Ростовской области опровергло информацию о том, что на семикаракорский полигон вновь завезли песок с мазутом с пляжей Краснодарского края. Соответствующее сообщение появилось в пресс-центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«После того как по поручению главы региона Юрия Слюсаря был наложен запрет на ввоз замазученного песка с Кубани, новых объемов до настоящего времени на площадку ООО «Южный город» не завозилось»,— сообщают в правительстве со ссылкой на министра экологии Михаила Фишкина.

По словам чиновника, завезенные в январе отходы размещены на площадке ООО «Южный город», оборудованной ливневой канализацией, бетонными плитами и защитной геомембраной, закрытой от воздействия осадков и ветра. Господин Фишкин также отметил, что в настоящее время решается вопрос о вывозе замазученного песка с полигона в обратном направлении, а «администрации Краснодарского края поручено определиться с площадками для его размещения».

Ранее в ряде СМИ появилось информация, что на территорию полигона вновь стали свозить песок с остатками нефтепродуктов. Сегодня полигон посетила комиссия, которая проверит факты возможных нарушений природоохранного законодательства.

Константин Соловьев