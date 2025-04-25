Благодарность за любовь подсудна

Как стало известно “Ъ”, в Гагаринском райсуде Москвы начался процесс по делу о растрате 133 млн руб., принадлежащих бывшему вице-президенту страховой группы «Спасские ворота», экс-топ-менеджеру группы «Мост» Михаилу Тамирову. Его гражданская жена Лилия Невская, представ перед судом, отвергла обвинение в том, что деньги покойный ей якобы передал на хранение. Между тем, по данным “Ъ”, в борьбу за наследство миллиардера, помимо двух жен (гражданской и официальной), а также дочери покойного, включился еще один претендент, называющий себя его сыном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Невская

Фото: Личный архив Лилии Невской Лилия Невская

Фото: Личный архив Лилии Невской

Согласно оглашенному прокурором в суде обвинительному заключению, в 2022 году незадолго до своей смерти Михаил Тамиров «с целью сохранения» принадлежащих ему 133 млн руб. перечислил средства «на банковский счет иного лица из числа знакомых, которым выступила Лилия Невская». Последняя имела официальную доверенность от бизнесмена и 28 сентября 2022 года перевела деньги на свой счет в банке. После смерти господина Тамирова она не вернула средства наследнице, а «истратила», тем самым совершив присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело в отношении одной из жен господина Тамирова, Лилии Невской, было возбуждено УВД Юго-Западного округа в августе 2024 года по заявлению дочери покойного Кристины Тамировой.

Выслушав прокурора, Лилия Невская категорически не признала вину. «Денежные средства я получила в дар от Тамирова и считала, что это мои деньги. Никакого замысла (на хищение.— “Ъ”) у меня не было, и на хранение их он мне не передавал»,— заявила она. Подсудимая утверждает, что была не просто знакомой бизнесмена, а его женой, на протяжении последних восьми лет до смерти господина Тамирова проживала с ним, заботилась и вела совместное хозяйство.

По словам фигурантки, перед смертью господин Тамиров оставил ей 133 млн руб. в благодарность за любовь и заботу.

В то же время допрошенные в суде потерпевшие — официальная вдова олигарха Ирина Тамирова и дочь Кристина Тамирова — рассказали, что незадолго до смерти глава семейства подвергся атаке мошенников. Те, использовав поддельные документы, добились ареста его счетов и имущества по решению Арбитражного суда Ингушетии в рамках дела о взыскании 870 млн руб. в пользу некой фирмы по инвестиционному договору. Именно для того, чтобы приставы не смогли арестовать его последние деньги, пока юристы добивались отмены судебного акта, отец, как заявила Кристина Тамирова, по совету адвоката и перевел 133 млн руб. третьему лицу, опасаясь, что приставы могут арестовать счета его родных. Обе потерпевшие настаивали, что 133 млн руб. были совместно нажитым имуществом состоявшей 38 лет в браке четы Тамировых и получены от продажи миллиардером охотохозяйства.

Потерпевшие утверждали, что о Лилии Невской они узнали лишь после смерти господина Тамирова и не видели в доме «признаков другой женщины».

Свое редкое общение с мужем Ирина Тамирова объяснила тем, что после появления в 2016 году первого внука она перебралась из загородного дома в Москву, чтобы помогать дочери. Однако, согласно показаниям Кристины Тамировой, оглашенным на процессе, на следствии та заявила, что на даче отец проживал отдельно от матери еще с 2012 года и, хотя у родителей сохранились хорошие отношения, «совместного хозяйства» они уже «не вели».

Допрошенная в качестве свидетеля обвинения мать подсудимой Розия Бабаева выступила в пользу дочери. Она заявила, что с Михаилом Тамировым дочь проживала с 2015 года. «Она приезжала раз в неделю домой, но основную часть времени жила там, часто брала ребенка с собой, и они оба там находились»,— рассказала свидетель. Она назвала Михаила Тамирова «очень хорошим человеком, который очень любил дочь».

Свидетельница пояснила, что за время совместной жизни Михаил подарил Лилии два внедорожника Toyota, а также две квартиры — на Ленинском проспекте и в Рассказовке.

Не обделял он помощью и ее, дав 500 тыс. руб. на операцию и оплатив лечение. А раз в полгода он отправлял ее с внуком за границу и отмечал вместе с ними все праздники.

Стоит отметить, что аналогичные показания мать подсудимой дала и на гражданском процессе, который параллельно заново стартовал в Гагаринском суде. Это дело находится там с 2023 года. В его рамках Ирина Тамирова требует признать 133 млн руб. «совместно нажитым имуществом», обязать Лилию Невскую выплатить в ее пользу ровно половину, а еще 66,5 млн руб. взыскать в наследственную массу. Ранее, в 2023 году, суд постановил перевести всю сумму в наследственную массу. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции в октябре 2024 года это решение отменил, указав, что госпожа Тамирова не могла подавать иск, поскольку нотариально отказалась от своей доли в пользу единственного наследника — дочери Кристины. Именно ей господин Тамиров завещал все свое многомиллиардное имущество.

Интересно, что в ходе данного разбирательства на стороне Лилии Невской выступил и личный водитель миллиардера Александр Аношин, сообщивший, что Михаил Тамиров «доверял Лилии полностью», в то время как с официальной женой Ириной он отношений не поддерживал «как минимум десять лет».

«У нее и ключей не было, и он сказал охране, чтобы ее не пускали»,— высказался в суде шофер.

Судья Елена Черныш уже планировала заслушать позиции сторон и удалиться на принятие решения, однако карты спутала адвокат истицы, которая ходатайствовала о допросе свидетелей с ее стороны, а также самой Ирины Тамировой. Удовлетворив эту просьбу, судья, впрочем, под протокол указала, что с момента подачи иска Ирина Тамирова «могла бы явиться хоть разок». «У истца этого желания не возникало, истец решил явиться через два года и через два года пригласить свидетелей»,— констатировала судья, упрекнув сторону заявительницы в попытке затянуть процесс и в злоупотреблении правом.

Между тем число потенциальных наследников господина Тамирова продолжает расти.

Как стало известно “Ъ”, иск о восстановлении срока для принятия наследства и признании права на наследственное имущество в Гагаринский суд на днях подал 44-летний Денис Тамиров.

Он утверждает, что является внебрачным сыном предпринимателя и не знал о его смерти. Из-за нехватки документов его исковое заявление пока оставлено без движения. Это дело досталось той же судье, что ведет гражданский процесс.

Мария Локотецкая