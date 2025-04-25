На дорогах Петербурга с 25 по 27 апреля будут выявлять нетрезвых водителей

С 25 по 27 апреля сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти будут проводить рейд «Нетрезвый водитель». Об этом горожан предупредили в пресс-службе регионального ГАИ.

Автомобилистам напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу руля пьяному человеку предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном правонарушении наступает уже не административная, а уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонтные работы с новой недели ограничили движение в пяти районах Петербурга.

Дарья Астанина