Ремонтные работы с новой недели ограничат движение в пяти районах Петербурга
Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала водителей об очередных дорожных ограничениях и перекрытиях, которые начнут действовать с новой недели. Они затронут пять районов города, уточнили в ГАТИ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В частности, в Выборгском районе на период с 21 по 30 апреля в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по Ольгинской дороге в поселке Парголово (территория Торфяное) — от улицы Шишкина до Донецкой улицы.
В свою очередь, с 22 апреля по 30 июня из-за ремонта дорожного покрытия также введут ограничения при движении по проспекту Тореза — от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки и боковые проезды.
В Красногвардейском районе с 21 по 25 апреля полностью перекрывается проезд у дома 40 литер. А по Лесопарковой улице. В этой локации в указанные сроки будут вестись работы по прокладке газопровода. Предлагаемый объезд: по Братской улице, проезду без названия и Лесопарковой улице.
В Центральном районе с 21 по 30 апреля по аналогичной причине движение окажется ограничено по 8-й Советской улице — на участке от Новгородской до Кирилловской улицы.
В Приморском районе работы по реконструкции водопровода с 22 апреля по 2 мая временно закроют для водителей выезд с бокового проезда Богатырского проспекта у дома 33 литер. К по Заусадебной улице, с организацией двустороннего движения по боковому проезду Богатырского проспекта от Гаккелевской улицы до дома 33 литер. К по Заусадебной улице.
В Пушкинском районе с 22 по 24 апреля из-за ремонта инженерных сетей закрывается движение транспорта по Кабельной улице в городе Пушкин (Новая Деревня) — от 5-й Советской до Промышленной улицы. Объезд: по 5-й Советской улице, Колпинскому шоссе и Промышленной улице.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на минувшей неделе дорожный ремонт также ограничил движение транспорта по двум улицам в Петроградском районе Петербурга.