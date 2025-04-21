Ремонтные работы с новой недели ограничат движение в пяти районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала водителей об очередных дорожных ограничениях и перекрытиях, которые начнут действовать с новой недели. Они затронут пять районов города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, в Выборгском районе на период с 21 по 30 апреля в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по Ольгинской дороге в поселке Парголово (территория Торфяное) — от улицы Шишкина до Донецкой улицы.

В свою очередь, с 22 апреля по 30 июня из-за ремонта дорожного покрытия также введут ограничения при движении по проспекту Тореза — от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки и боковые проезды.

В Красногвардейском районе с 21 по 25 апреля полностью перекрывается проезд у дома 40 литер. А по Лесопарковой улице. В этой локации в указанные сроки будут вестись работы по прокладке газопровода. Предлагаемый объезд: по Братской улице, проезду без названия и Лесопарковой улице.

В Центральном районе с 21 по 30 апреля по аналогичной причине движение окажется ограничено по 8-й Советской улице — на участке от Новгородской до Кирилловской улицы.

В Приморском районе работы по реконструкции водопровода с 22 апреля по 2 мая временно закроют для водителей выезд с бокового проезда Богатырского проспекта у дома 33 литер. К по Заусадебной улице, с организацией двустороннего движения по боковому проезду Богатырского проспекта от Гаккелевской улицы до дома 33 литер. К по Заусадебной улице.

В Пушкинском районе с 22 по 24 апреля из-за ремонта инженерных сетей закрывается движение транспорта по Кабельной улице в городе Пушкин (Новая Деревня) — от 5-й Советской до Промышленной улицы. Объезд: по 5-й Советской улице, Колпинскому шоссе и Промышленной улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на минувшей неделе дорожный ремонт также ограничил движение транспорта по двум улицам в Петроградском районе Петербурга.

Андрей Цедрик