Роспатент: кредитование под залог нематериальных активов расширили на Удмуртию

Разработчики и предприниматели Удмуртии теперь могут оформить кредиты под залог интеллектуальной собственности (ИС), сообщает Роспатент. Программа действует с 2023-го и ранее была доступна только для коммерсантов из Москвы и Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гарантийный фонд содействия малому и среднему предпринимательству Удмуртии готов выступать поручителем для таких кредитов. Залогом могут выступать как охранные свидетельства на технологии, так и товарные знаки.

«Для удмуртских предпринимателей это станет стимулом вкладываться в нематериальные активы. Вероятнее всего, первым к кредитованию под залог ИС подключится сектор информационных технологий. Возможно, в будущем механизм получения займов будет настолько отработан и понятен сторонам, что гарантийные поручительства не потребуются или будут сведены к минимуму»,— отметил генеральный директор гарантийного фонда Кирилл Кушко.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов добавил, что этот финансовый инструмент поможет малому технологичному бизнесу перейти к серийному производству и быстрее выйти на рынок.