Самарская Третьяковка готовится к выставке европейской и отечественной живописи

В филиале Государственной Третьяковской галереи на самарской Фабрике-кухне завершается подготовка выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда». Об этом сообщают представители арт-площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сейчас проходят последние работы по подготовке экспозиции — завершается монтаж, устанавливается специальный свет»,— говорится в сообщении.

Выставка включает 52 картины из фондов российских музеев, в том числе Третьяковской галереи. Впервые в городе в экспозиции будут представлены работы из коллекции российского предпринимателя, коллекционера, благотворителя и мецената Ивана Морозова (1870 — 1921). Среди них — картины Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне и Анри Матисса.

По замыслу кураторов выставки, публика сможет узнать, как происходил диалог искусства между европейской и отечественной живописью 1900-1920-х годов. Также проект рассказывает о роли меценатства в поддержке искусства и формировании музейных собраний на примере истории коллекции Ивана Морозова.

Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» откроется в Самаре по инициативе генерального директора «Акрон Холдинг» Павла Морозова в рамках сотрудничества с филиалом Третьяковки.

Георгий Портнов