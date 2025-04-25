В Челябинской области назначен второй заместитель министра ЖКХ

Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области стала Елена Феклистова. Ей назначили месяц испытательного срока. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации.

Ранее Елена Феклистова работала заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», правительство Челябинской области приняло решение создать министерство жилищно-коммунального хозяйства в ноябре прошлого года. Должность главы ведомства заняла Людмила Алпатова, которая с 2023 года работала первым заместителем министра строительства и инфраструктуры региона. Ее первым заместителем в министерстве ЖКХ в марте этого года стал экс-глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов.