В 2024 году прибыль «ЮВТ Аэро» увеличилась на 253% до 551,6 млн рублей

По итогам 2024 года чистая прибыль татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» выросла почти на 253% — со 156,5 млн до 551,6 млн рублей. Информация об этом появилась в бухгалтерской отчетности организации.

Выручка авиакомпании составила 4,3 млрд руб. Убыток «ЮВТ Аэро» от продаж сократился с 1,7 млрд до 1,5 млрд руб. При этом кредиторская задолженность компании увеличилась на 23,9% до 2,4 млрд руб., а отложенные налоговые обязательства — на 110% до 52 млн руб.

По данным портала Rusprofile, авиакомпания «ЮВТ Аэро» с уставным капиталом 50 тыс. руб. была зарегистрирована в Бугульме в 2015 году. В феврале 2024 года сообщалось, что организация планирует начать эксплуатацию первых двух самолетов Ту-214, произведенных в Казани.

Диана Соловьёва