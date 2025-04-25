В театре всё условно

Новосибирский суд приговорил к пяти годам условно и штрафу 300 тыс. руб. бывшего директора драмтеатра «Красный факел» Александра Кулябина, признав его виновным в превышении полномочий и хищениях. В деле указывается, что в течение четырех лет он незаконно, по мнению следствия, начислял надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, которого устроил главрежем. С 2015 по 2019 год Кулябину-младшему, ныне проживающему за границей, было выплачено 5,2 млн руб. Экс-директор театра вину не признал, комментировать приговор отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Александра Кулябина не было законных оснований доплачивать сыну — успешному театральному режиссеру

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ У Александра Кулябина не было законных оснований доплачивать сыну — успешному театральному режиссеру

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Железнодорожном райсуде Новосибирска сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела Александра Кулябина, который почти четверть века возглавлял государственный академический драматический театр «Красный факел». Выразить поддержку подсудимому, для которого прокуратура запросила семь лет колонии, пришли несколько актеров театра и друзья. Судья Алена Смолина признала Александра Кулябина виновным и приговорила к пяти годам условно с испытательным сроком четыре года и штрафу 300 тыс. руб. Кроме того, ему установили двухлетний запрет на организацию культурно-развлекательных мероприятий и обязали возместить областному минкульту и театру ущерб. Комментировать судебное решение экс-директор театра не стал.

Это уголовное дело было возбуждено в январе 2023 года по материалам новосибирского УФСБ. Согласно версии следствия, директор «Красного факела» с 2015 года незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, которого устроил в театр главным режиссером. Сделано это было в нарушение федеральных законов, устава театра и без согласования с его наблюдательным советом. Ежемесячная надбавка 88 тыс. руб. проходила по финансовым документам как стимулирующие выплаты «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности».

В прокуратуре области отметили, что подобная надбавка отсутствовала у других работников «Красного факела», в том числе заслуженных деятелей культуры.

В августе 2017 года театр проверило Контрольное управление Новосибирской области. Ревизоры вскрыли необоснованные, на их взгляд, надбавки к зарплате режиссера Тимофея Кулябина, которые были выплачены в том числе из субсидии, выделенной «Красному факелу» на выполнение государственного задания. Проверяющие внесли директору театра предписание о возврате в региональный бюджет 1,8 млн руб. Недостающую сумму Александр Кулябин вернул, выплатив ее из средств театра. В дальнейшем, установило расследование, он продолжил начислять сыну бонусы. Следствие установило, что с января 2015 по февраль 2019 года Кулябину-младшему в театре неправомерно выплатили 5,2 млн руб.

Кроме того, указывается в обвинительном заключении, директор театра присвоил принадлежащий учреждению моноблок Apple Мас. Компьютер с инвентарным номером и остаточной стоимостью 25 тыс. руб. числился за сотрудником видеоцеха «Красного факела», но был изъят в квартире Александра Кулябина после возбуждения дела.

Экс-директора «Красного факела» задержали, следователи регионального главка МВД ходатайствовали о его заключении под стражу. Известные российские актеры и театральные деятели направили в новосибирский суд обращения с просьбой отпустить Александра Кулябина под их личное поручительство. В числе отправителей — Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Константин Райкин, Елизавета Боярская, Александр Балуев и Владимир Урин. В итоге суд отправил экс-директора «Красного факела» под домашний арест, в последующем отпустил под запрет определенных действий. Минкульт Новосибирской области и театр предъявили Александру Кулябину иск почти на 7 млн руб. В ходе следствия и судебного разбирательства работник культуры заявлял о необоснованности обвинений.

Александр Кулябин возглавил «Красный факел» в 1999 году. Последняя поданная им декларация указывает на доходы и имущество в 2021 году. Согласно отчетности, доход Александра Кулябина составил более 3 млн руб. На тот период ему принадлежали земельный участок (800 кв. м), жилой дом (95,7 кв. м) и баня площадью почти 40 кв. м. Вместе с женой он владел квартирой площадью 164,7 кв. м. В декабре 2022 года минкульт Новосибирской области отправил Александра Кулябина в отставку. Немногим ранее театр отменил спектакли его сына. Кулябин-младший, критиковавший действия российских властей на Украине, покинул пост главного режиссера в апреле 2022 года и проживает за границей.

Константин Воронов