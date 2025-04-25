На проект достройки школы в уфимском Затоне направят до 17 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 22 мая выберет подрядчика проектно-изыскательских работ и строительно-технического обследования для завершения строительства общеобразовательной школы в микрорайоне Затон-Восточный (недалеко от ЖК «Новалэнд»), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 17,7 млн руб. он будет оплачен за счет средств бюджета республики.

Работы необходимо провести в течение 150 дней с даты заключения контракта. Школа должна быть построена в 2025-2026 годы. Подрядчик должен обследовать объект на соответствие проектно-сметной документации, оценить его техническое состояние, а также выполнить его строительно-техническую экспертизу.

Как сообщал «Ъ-Уфа», министерство образования и науки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания „Просвещение“», позже переименованное в «Школа Затон-Восточный», заключили концессионное соглашение о строительстве школы площадью 8,3 тыс. кв. м в ноябре 2021 года сроком на 10 лет. По условиям договора, бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий из федерального бюджета.

В начале этого года правительство Башкирии в суде добилось расторжения соглашения в связи с тем, что концессионер не исполнял свои обязательства. По признанию главы Башкирии Радия Хабирова, на конец прошлого года готовность школы составляла 96%. Власти республики решили достроить объект за свой счет и своими силами.

Майя Иванова