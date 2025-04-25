В Ростове на проспекте Шолохова выделят полосу для автобусов

Власти Ростова рассказали, как будет развиваться дорожная сеть города в ближайшее время. Слова чиновников приводит издание Donnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов рассказал о планах обустроить в донской столице выделенную полосу на проспекте Шолохова от переулка Сборного до Октябрьской площади, а также в ближайшие два года проработать вопрос беспрерывной выделенной полосы по маршруту: проспект Ворошиловский, площадь Гагарина, проспект Нагибина, а также по улице Дачной — площади 2-й пятилетки, улицы Шеболдаева и проспекта Буденновского.

Кроме того, по словам, замдиректора департамента автомобильных дорог Нарека Тамразяна, в Ростове над выделенными полосами в 2025 году установят еще 10 камер, таким образов увеличив их количество до 32.

Константин Соловьев