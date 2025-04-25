В третий раз по делу Насими Мамедова начали формировать коллегию присяжных

Кировский райсуд Екатеринбурга начал подготовку к третьему судебному процессу над Насими Мамедовым, которого обвиняют в заказном убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, совершенном в 2000 году. Как рассказали «Ъ-Урал» в суде, сейчас проводится отбор присяжных.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кировский районный суд Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года, когда выходил из автомобиля Mercedes у подъезда дома по ул. Высоцкого. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных ранений он скончался в больнице. Следствие не смогло сразу установить лиц, причастных к убийству, поэтому расследование в 2001 году было приостановлено.

В марте 2022 года по подозрению в убийстве Алексея Зубакина были задержаны Дмитрий Дейч, Михаил Клок и Насими Мамедов. Как считает следствие, заказчиком убийства стал близкий друг и деловой партнер Алексея Зубакина Дмитрий Дейч. По версии следствия, Михаил Клок, у которого были дружеские отношения с Дейчем, поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову.

Насими Мамедов отрицает вину. По его словам, об убийстве он узнал в марте 2022 года, когда его задержали. Насими Мамедов говорит, что в день убийства находился в областной больнице на приеме у врача.

Кировский райсуд уже дважды рассматривал его дело: в 2023 и 2024 годах присяжные единогласно вынесли оправдательные вердикты. Однако апелляционные инстанции возвращали дело на новое рассмотрение.

Алена Голоднева