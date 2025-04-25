Трамп заявил, что не будет использовать «лазейки» ради третьего президентского срока

В интервью журналу Time президент США Дональд Трамп сказал, что не верит в лазейки, которые можно использовать, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Ему был задан вопрос, связанный с его более ранними высказываниями о том, что он не исключает возможность третьего срока для себя. Господин Трамп ответил: «Я бы не хотел обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Я не верю в использование лазеек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

В конце марта Дональд Трамп в разговоре с NBC News заявил, что «не шутит» насчет возможных планов пойти на третий срок. 22-я поправка в Конституции США ограничивает пребывание в кресле президента двумя сроками. При этом сам господин Трамп описал такой возможный сценарий: нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост президента в 2028 году, а он сам станет его напарником, в случае же избрания господин Вэнс может уйти в отставку, так что он снова займет президентское кресло. В интервью Time на вопрос о такой возможности, президент не ответил прямо, начав рассуждать о том, что у него отличное состояние здоровья.

Яна Рождественская