В Самарской области досрочно сняли запрет на посещение лесов

На территории Самарской области досрочно сняли запрет на посещение лесов, который действовал с 22 по 28 апреля. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Запрет снят с территории всех 16 лесничеств региона. Связано это с тем, что класс пожарной опасности снизился.

В министерстве обращают внимание, что при посещении лесов существую правила посещения. Нельзя оставлять мусор, жечь траву, кидать горящие спички и окурки, разжигать костры. Самарская лесоохрана ежедневно патрулирует территории. За нарушения предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля по 15 октября включительно в регионе действует особый противопожарный режим.

Руфия Кутляева