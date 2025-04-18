В Самарской области ввели запрет на посещение лесов до вторника

Полный запрет на посещение лесов введен в Самарской области с 19 по 21 апреля. Это связано с риском возникновения пожаров. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Запрет на посещение лесного фонда действует на территории 12 лесничеств Самарской области. В список входят Безенчукское, Большеглушицкое, Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Красноярское, Нефтегорское, Ново-Буянское , Похвистневское, Рачейское, Ставропольское и Шигонское лесничества.

С 1 апреля до 15 октября включительно в Самарской области действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в его условиях, включая посещение лесов во время запрета, предусмотрен штраф для граждан на сумму от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб. и для юридических лиц — от 600 тыс. до одного млн руб.

Георгий Портнов