Ростов вошел в топ-5 городов с самыми дисциплинированными водителями

Ростов-на-Дону занимает пятое место в рейтинге городов с наименьшим процентом случаев превышения скорости, сообщают эксперты 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Аналитики геосервиса изучили свыше 300 млн перемещений пользователей в 16 крупнейших городах России. На основе этих данных был составлен рейтинг городов, отражающий процент зафиксированных поездок с соблюдением и нарушением скоростного режима.

Согласно результатам исследования, по минимальному проценту зафиксированных камерами превышений скорости лидирует Самара – всего 0,17% от общего числа поездок. В список городов с наиболее дисциплинированными водителями также вошли Красноярск (0,35% нарушений), Омск (0,36%), Нижний Новгород (0,40%) и Ростов-на-Дону (0,46%).

Аналитики отмечают, что в донской столице существуют зоны, где водители не всегда соблюдают скоростной режим, несмотря на наличие камер. В частности, Восточное шоссе в районе стадиона «Ростов Арена» является одним из таких участков. Почти десятая часть всех зафиксированных камерами превышений скорости в Ростове-на-Дону приходится именно на этот отрезок дороги. Если предположить, что за каждое нарушение был уплачен штраф, общая сумма выплат составила бы около 900 тыс. руб.

Наибольшая доля поездок, где было зафиксировано превышение скорости, наблюдается в Москве – 1,1% случаев. За Москвой в рейтинге следуют Волгоград (1,01%), Екатеринбург (0,95%), Краснодар (0,93%) и Казань (0,80%).

Валентина Любашенко