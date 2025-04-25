40-летнего жителя поселка Кугеси в Чувашии заключили под стражу по обвинению в убийстве брата по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Чувашии арестовали по обвинению в убийстве брата

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жителя Чувашии арестовали по обвинению в убийстве брата

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 10 февраля обвиняемый поссорился с братом во время распития спиртного и нанес ему не менее 65 ударов руками и ногами. От травм потерпевший скончался вечером следующего дня на месте происшествия.

Доказательства причастности мужчины к убийству брата и новое уголовное дело направлены в суд для рассмотрения по существу. Сейчас он находится под арестом.

Ранее фигурант уже был судим за убийство.

Дарья Сайфиева